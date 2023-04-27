شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية لنظيره البريطانى: مصر لا تؤمن بوجود حل عسكرى لأزمة السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى سامح شكرى وزير الخارجية اتصالا هاتفيًا اليوم الخميس من وزير خارجية المملكة المتحدة "جيمس كليفرلي" للتشاور بشأن تطورات الوضع فى السودان.

وأوضح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير البريطانى استهل الاتصال بتقديم التعازى فى استشهاد مساعد الملحق الإدارى بسفارة مصر فى الخرطوم، مثنيًا على الدور البطولى الذى تقوم به السفارة المصرية وباقى البعثات الدبلوماسية فى الخرطوم لإجلاء رعايا دولهم فى اسرع وقت ممكن وبأكثر الوسائل الآمنة الممكنة.

كما قدم الوزير البريطانى الشكر لنظيره المصرى على المساعدة التى قدمتها مصر فى إجلاء رعايا المملكة المتحدة من السودان، معربًا عن تطلعه لاستمرار الدعم المصرى فى إجلاء باقى الرعايا البريطانيين. وقدم وزير خارجية المملكة المتحدة التهنئة فى هذا الإطار على جهود الإجلاء الناجحة التى قامت بها مصر حتى الآن، معربًا عن حرصه على التنسيق مع مصر بشكل وثيق فيما يتعلق بالأوضاع فى السودان خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن الوزير سامح شكرى أكد على أن مصر لا تؤمن بوجود حل عسكرى للأزمة السودانية، . مشددًا على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة ودعم الجهود الدولية الهادفة لتمديد الهدنة والعودة للحوار، وهو ما اتفق الجانبان على أهمية العمل سويًا من أجل ضمان تحقيقه.

واتفق الوزيران فى نهاية الاتصال على أهمية استمرار التواصل وتبادل التقديرات بشأن تطورات الوضع فى السودان، مؤكدين على أهمية العمل بكل جهد من أجل حقن الدماء واتاحة الفرصة لاستئناف الحوار فى أقرب فرصة ممكنة.