إحلال وتجديد سيارات الإرشاد بمطار القاهرة لتقديم أفضل خدمة للطائرات

القاهرة - سامية سيد - قامت شركة ميناء القاهرة الجوي، برئاسة المحاسب مجدي إسحق رئيس الشركة ومتابعة اللواء جمال الجندى رئيس قطاع العمليات، بعمل إحلال وتجديد لسيارات الارشاد (Follow me car ) بمطار القاهرة، لتقديم أفضل خدمة إرشادية للطائرات والاهتمام بمعايير السلامة علي أرض المهبط.

وتحرص شركة ميناء القاهرة الجوي من خلال عمليات الاحلال والتجديد المستمرة علي تقديم، أفضل خدمة إرشادية للطائرات بأحدث السيارات ماركة تويوتا وبأحدث تجهيزات لاسلكية للتواصل مع الطائرات وبرج المراقبة الجوية ومواصفات بالسيارات تتميز بمعايير أمان على أعلى مستوى لتحقيق اعلى معدلات السلامة خلال التحركات على أرض المهبط.

وكان مطار القاهرة الدولي، شهد خلال الأيام الماضية أعلى نسبة فى معدلات تشغيل الرحلات الجوية وفي حركة السفر والوصول منذ تاريخ إنشاء المطار حيث بلغ عدد الرحلات الجوية 612 رحلة ووصل عدد الركاب 82 ألف راكب على مدار اليوم الواحد فى أوقات الذروة، حيث تم تصنيف المطار من المطارات الأعلي كثافة في الشغيل وعدد الركاب داخل القارة الأفريقية.

وأثني الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى على جهود جميع العاملين بميناء القاهرة الجوى والتى توجت بتحقيق أعلى معدلات تشغيل وصلت اليها الرحلات الجوية القادمة من وإلى مطار القاهره وكذلك بالنسبه لعدد الركاب القادمين والمغادرين؛ وهو ما يأتى فى ضوء خطة التطوير المستمرة التى تشهدها المطارات المصرية بصفة عامة خلال الفترة الماضية ومن بينها مطار القاهرة الدولي وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للعملاء مما ساعد على جذب العديد من شركات الطيران العالمية خاصة فى ظل حركة السفر والسياحة المتزايدة والمرتقبة و التى من المتوقع أن تشهد نموا ملحوظا خلال الفترة القادمة لما يتميز به المطار من موقع جغرافى مميز وكونه مطارا محوريا وبوابة مصر الاولى أمام العالم.