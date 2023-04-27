شكرا لقرائتكم خبر عن قاعدة شرق تستقبل طائرة جديدة تقل مصريين قادمين من السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت قاعدة شرق القاهرة العسكرية الجوية، طائرة جديدة تقل مصريين قادمين من السودان، حيث تم استقبالهم بالأعلام المصرية والورود بعد نجاح السلطات المصرية فى إجلائهم.

وقالت مراسلة إكسترا نيوز بقاعدة شرق، إن الطائرة التى هبطت الآن هى العاشرة، لافتة إلى أن كافة الجهات المعنية تقدم جهود كبيرة وكافة التسهيلات والإجراءات، حيث توزع الشئون المعنوية الورود والهدايا التذكارية.

تابعت مراسلة إكسترا نيوز: تنسق الجهات المعنية مع كافة الجهات السودانية لتسهيل وتأمين وصول المصريين لنقاط التجمع والتواصل معهم للعودة إلى أرض الوطن، حيث عبر العائدون عن شكرهم لمؤسسات الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسى على إجلائهم والعودة لأرض الوطن، لافتة إلى أن المصريين يمرون بالممر الشرفى فخرا بالعودة إلى أرض الوطن.