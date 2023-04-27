شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية تغيير ساعة هاتفك مع التوقيت الصيفى.. قدم ساعتك 60 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ اعتبارا من الساعة 12 منتصف ليل اليوم تطبيق التوقيت الصيفى بحيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة اعتباراً من الساعة 12 صباحاً (00:01).

ويتم ضبط معظم ساعات الهاتف الذكي تلقائيًا إذا كان برنامجك محدثًا، وإذا كنت قد استعملت الإعدادات مسبقًا وقمت بتغيير الإعدادات الافتراضية للتاريخ أو الوقت، فقد تضطر إلى تحديث ساعتك بنفسك للتأكد من أنها جاهزة للتوقيت الصيفى وفقا لتقرير dugitartlend.

وكان السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، قد صرح بأنه وفقاً للقانون الصادر مؤخراً فى شأن إقرار نظام التوقيت الصيفى، تكون الساعة القانونية فى جمهورية مصر العربية هى الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة، وذلك اعتباراً من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، من كل عام ميلادى.

وأكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن العمل بالتوقيت الصيفى له دور كبير في ترشيد استهلاك الكهرباء فى مصر، موكداً أن انخفاض معدلات الاستهلاك بنسبة تصل إلى 10% يساهم فى خفض كميات الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة وبالتالى تصديرها للخارج.

وأوضح حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن التوقيت الصيفى يجعل وقت الذروة يبدأ ساعة مبكرة عن الشتوى وله فائدة كبيرة، موضحاً أن فائدة التوقيت الصيفى يكون لها تأثير على ترشيد استهلاك الكهرباء فى مصر مع غلق المحالات والمنشآت التجارية بجميع أنحاء الجمهورية فى موعد مبكر.

ومن جانبه، أصدر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، تعليمات بخصوص أوقات العمل الصيفية لمنافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور، وذلك بالإشارة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، بشأن بدء العمل بالمواعيد الصيفية فيما يتعلق بفتح وغلق المحال والمراكز التجارية اعتبارًا من يوم السبت الموافق 29 ابريل 2023، لتكون كالتالى:

طوال أيام الأسبوع عدا يومي الخميس والجمعة: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً.

يوم الخميس: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً.

يوم الجمعة: من الساعة الثالثة عصرًا وحتى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً.

وتلتزم منافذ البيع المتواجدة بالمطارات والموانئ بالمواعيد المقررة بتلك الأماكن.

ويطبق التوقيت الصيفي (DST) في مصر، والذى يبدأ يوم الجمعة الأخير من شهر أبريل الساعة 00:00 بالتوقيت العالمي المنسق UTC+2:00 وينتهي يوم الخميس الأخير في أكتوبر، حيث تتغير الساعة من 12 بليل لـ 1 بالليل، وهذا الأمر الخاص بتغيير الساعات يتم تطبيقه في دول العالم المختلفة حسب التوقيت المتبع لكل دولة، ولكن السؤال هو هل سيتم تحديث هاتفك تلقائيًا عندما تتغير الساعة؟