شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع رأى بـ"إعلام القاهرة": محمد سلام وطه دسوقى الأفضل فى دراما رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى مركز بحوث الرأى العام بكلية الإعلام، جامعة القاهرة، استطلاعًا للرأي استهدف التعرف علي اتجاهات الجمهور المصرى نحو دراما رمضان 2023، لرصد وتحليل الآراء المتباينة حول مختلف أنواع الدراما المصرية المقدمة خلال الشهر الكريم.

وأوضحت كلية الإعلام بحامعة القاهرة ، أنه تم تطبيق الاستطلاع على عينة بلغ عددها 1000 مفردة من مشاهدي دراما رمضان هذا العام، تراوحت أعمارهم من 15 عاما فما فوق، وذلك في الفترة من 15- 24 إبريل 2023، وأظهر الاستطلاع عددًا من النتائج المهمة، منها أن مسلسل جعفر العمدة الأكثر مشاهدة في رمضان هذا العام، يليه مسلسل تحت الوصاية.

كما أبرزت النتائج فوز الفنان محمد سلام بالمركز الأولي كأفضل ممثل كوميدي دور ثاني في دراما رمضان هذا العام وذلك عن دوره في مسلسل الكبير أوي ج7، وفاز بالمركز الثاني الفنان طه دسوقي عن دوره في مسلسل الصفارة.

ومن جانبها صرحت الدكتورة سحر مصطفي مدير مركز بحوث الرأي العام بكلية الإعلام، أنه سيتم إعلان نتائج الاستطلاع كاملة في غضون الأيام القليلة القادمة.