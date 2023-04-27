شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر للطيران" تعلن شروط قبول حجز تذاكر موسم الحج وموعد بداية الرحلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مصر للطيران التعليمات الخاصة بـ موسم الحج ومواعيد سفر وعودة الحجاج فى موسم 1444هـ الموافق 2023م.

وقالت مصر للطيران في خطابها الموجه إلى شركات السياحة، إن هيئة الطيران المدني السعودي حددت مواعيد وصول وعودة الحجاج، حيث سيتم بدء رحلات الحج من مطار القاهرة الدولي والمطارات الإقليمية خلال الفترة من الأول وحتى الـ 22 من يونيو القادم على أن تبدأ رحلات عودة الحجاج إلى أرض الوطن خلال الفترة من الأول وحتى الـ 12 من يوليو القادم أيضا.

وقررت مصر للطيران تخصيص الرحلة رقم MS644/643 خلال مرحلتي الذهاب والعودة لصالح الركاب حاملي أى نوع من التأشيرات بخلاف تاشيرات الحج على أن تكون الرحلة تحت مسئولية مكتب جده، بخلاف الرحلة رقم ms643 المقرر سفرها فى الـ19 من يونيو القادم للذهاب والعودة برقم MS644 فى العودة فى الـ 2 من يوليو لتكون لصالح الحج وتحت مسئولية مكتب الحج.

وقالت الشركة إنه فيما يخص رحلات المدينة لصالح الركاب حاملي أي نوع من التأشيرات بخلاف تاشيرات الحج، فيتم التنسيق بين مكتب الحج ومكتب المدينة المنورة لاستيعاب الطلبات على أى من الرحلات المنتظمة وبما لا يتناسب مع تلبية طلبات الحج.

وحددت الشركة عده شروط لقبول حجوزات رحلات الحج، وهى:

- يمنع تماما الحجز للركاب حاملي تأشيرات الحج علي الرحلات بخط سير«شرم الشيخ/جده/ شرم الشيخ» حال تسييرها.

- يمنع تماما الحجز للركاب حاملي تأشيرات الحج مع الركاب حاملي أى نوع آخر من التأشيرات علي نفس الرحلة.

- يمنع تماما الحجز لأى راكب يحمل تأشيرة حج علي جميع رحلات مصر للطيران المتجهة إلى الرياض أو الدمام أو القصيم أو أبها.

- يغلق الطريق البري من جده إلي المدينة المنورة بالنسبة لحاملي تاشيرات الحج اعتبارا من نهاية يوم 14 من يونيو القادم.

- يغلق مطارى جدة والمدينة المنورة لحاملي تأشيرات الحج اعتبارًا من نهاية يوم الـ 22 من يونيو القادم.

- يوقف نهائيًا إصدار تذاكر إلى خطي سير جدة والمدينة المنورة بتاريخ مفتوح علي أن تكون جميع التذاكر الصادرة مؤكدة الحجز علي الذهاب والعودة.

- يتم الحجز وإصدار التذاكر علي السعر «YRSEG» فقط دون أى سعر آخر إلى جدة والمدينة المنورة لحاملي أى نوع من التأشيرات خلاف الحج.

- يمنع تماما الحجز أو قبول أى راكب يحمل تأشيرة زيارة بأنواعها علي الرحلات المتجهة إلى جدة والمدينة المنورة اعتبارًا من 10 ذي القعدة والموافق 20 مايو القادم وحتي 10 ذي الحجة الموافق 28 يونيو القادم طبقا للتعليمات السطات السعودية.