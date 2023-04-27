شكرا لقرائتكم خبر عن اللقطات الأولى لاستقبال قاعدة شرق طائرة جديدة تقل مصريين قادمين من السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت قناة إكسترا نيوز الصور الأولى لاستقبال قاعدة شرق القاهرة العسكرية الجوية، دفعة جديدة من المصريين القادمين من السودان، حيث تم إستقبالهم بالإعلام المصرية والورود بعد نجاح السلطات المصرية فى إجلائهم.

وقال مراسل إكسترا نيوز بقاعدة شرق، إن الطائرة هى التاسعة التى حطت على المطار، لافتا إلى أن كافة الجهات المعنية تقدم جهود كبيرة وكافة التسهيلات والإجراءات، حيث توزع الشئون المعنوية الورود والهدايا التذكارية.

تابع مراسل إكسترا نيوز، تقوم الجهات المعنية بالتنسيق مع كافة الجهات السودانية لتسهيل وتأمين وصول المصريين لنقاط التجمع والتواصل معهم إلحاقهم بالطائرات للعودة لأرض الوطن، حيث عبر المصريين عن شكرهم للدولة والرئيس السيسى على إجلائهم والعودة لأرض الوطن.