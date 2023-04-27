شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصاد وعلاقات ممتدة.. مؤتمر للرئيس السيسى مع مستشار النمسا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر الرئيس عبد الفتاح السيسى عن سعادته بعقد مباحثات مثمرة وبناءة مع مستشار النمسا كارل نيهامر، اليوم الخميس، والتى عكست حرص البلدين واهتمامهما ببحث سبل تعميق الشراكة الثنائية على مسارات مختلفة والتعاون فى عدد من القطاعات المهمة، على رأسها قطاعات النقل والتصنيع والطاقة المتجددة، بهدف تحقيق زيادة ملموسة فى حجم التبادل التجارى بين البلدين، وجذب المزيد من الاستثمارات النمساوية إلى مصر التى تعد تقليديا أحد أهم شركاء النمسا تجاريا واستثماريا فى الشرق الأوسط وإفريقيا، موضحا أنها مكانة تعتز بها مصر، وأنه اتفق مع المستشار على أن العمل معا خلال الفترة القادمة على ترسيخها وتطويرها بما يعكس العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين.

وفى بداية المؤتمر الصحفى المشترك بقصر الاتحادية، رحب الرئيس السيسى بالمستشار النمساوى وبالوفد المرافق له في زيارتهم الرسمية الأولى لمصر، معربًا عن خالص تقدير مصر واعتزازها بالعلاقات الودية الطيبة، التى تجمعها بالنمسا وهى علاقات طالما قامت على مبادئ الاحترام المتبادل، والسعى المخلص لمد جسور الصداقة، والالتزام المشترك بتطوير روابطنا السياسية والاقتصادية والثقافية.

وحرص الرئيس السيسى خلال مباحثات اليوم، على استعراض رؤية مصر، إزاء عدد من الملفات الإقليمية المهمة والجهود التى تبذلها مصر لمعالجة أسباب عدم الاستقرار فى إقليمنا، حيث تم التطرق إلى تطورات المشهد الليبى والقضية الفلسطينية وقضية "سد النهضة"، فضلا عن مستجدات الأوضاع الأخيرة فى السودان، مع تأكيد حرص مصر البالغ على استعادة الاستقرار هناك، والحفاظ على مقدرات شعبه الشقيق.



الرئيس عبدالفتاح السيسى وكارل نيهامر مستشار النمسا



الرئيس عبدالفتاح السيسى وكارل نيهامر



الرئيس عبدالفتاح السيسى ومستشار النمسا



مؤتمر صحفى بين الرئيس عبدالفتاح السيسى وكارل نيهامر مستشار النمسا (2)