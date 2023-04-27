شكرا لقرائتكم خبر عن إلى أين وصل ملف إنتاج الطاقة من المخلفات الطبية فى مصر؟ اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد عملية توليد الطاقة من المخلفات، هى عملية معالجة للمخلفات لتوليد أحد أنواع الطاقة سواء طاقة كهربائية أو طاقة حرارية، حيث أن عمليات الفصل للقمامة تبدأ أولا، أو تدويرها أو تحويلها إلى سماد، وتسعى دول العالم إلى تحويل المخلفات إلى وقود سائل أو وقود غازى، حيث أن استخلاص الطاقة من القمامة الصلبة يعد الخيار المشجع وخاصة فى المدن الكبيرة، بسبب قلة المساحات المخصصة للردم، إضافة للتكلفة العالية لنقل المخلفات من مكان لآخر، كما يوجد فى كل انحاء العالم أكثر من 350 محرقة تعمل حاليا، وأما فى سويسرا واليابان فهناك حوالى 8% من المخلفات الصلبة يتم حرقها، فيما يوجد بعض الدول الصناعية تعتبر حرق المخلفات طريق إعادة الحرارة.

مصر نجحت عام 2022 فى الانتهاء من المخططات لـ 27 محافظة، سواء عقود التشغيل مع القطاع الخاص لعمليات الجمع والنقل والتدوير، والتخطيطى والتنظيمى والرقابى لعملية إدارة المخلفات الصلبة بأنواعها الـ4 من مخلفات البناء والهدم ومخلفات البلدية والمخلفات الخطرة، والالكترونية والطبية، والمخلفات الزراعية، والمخلفات البلدية.

وتم العمل كذلك على إقرار تعريفة تحويل المخلفات لطاقة 140 قرشا لكل كيلو وات، وبدء ترخيص الشركات العاملة فى منظومة المخلفات، وسيتم ادخال استثمارات لحوالى 8 مناطق فى الجمهورية، كمرحلة أولى كل مستثمر تبدأ بمنطقة ابو رواش، ويتلخص دور الوزارة فى اختيار التكنولوجيا، شكل العقد، تقييم العقد، توصيل المستثمر للمحافظة، التأكد من قيامه بإمضاء العقد و حل أى مشكلة قد تواجهه.

وفيما يخص منظومة المخلفات الطبية عملت وزارة البيئة مع وزارة الصحة لاستبدال التكنولوجيات المستخدمة فى تدوير المخلفات الطبية داخل المستشفيات إلى تكنولوجيات أكثر تطورا وعمل منظومة لاشراك القطاع الخاص للتخلص من المخلفات الطبية.

كما نفذت الوزارة برنامجا تدريبيا لمسئولي إدارة مخلفات الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية على مستوى المحافظات، لتعريف 1200 متدرب من كافة المحافظات بمفهوم الإدارة البيئية المتكاملة بمنشآت الرعاية الصحية ودعم نظم التخلص الآمن من المخلفات المعدية والكيماوية الخطرة وفقا لمتطلبات قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020، بالإضافة إلى تدريبات الصحة والسلامة المهنية داخل المنشآت الصحية والتشديد على ضرورة منع استخدام الأجهزة المحتوية على مادة الزئبق وفقا لاتفاقية ميناماتا الدولية التي تحظر استخدام أي أجهزة تحتوى على مادة الزئبق لخطورته على كافة الكائنات بالمنظومة البيئية.