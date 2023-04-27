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شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل الكوادر والعاملين بمنظومة إدارة المخلفات فى الشرقية.. صور والان مع تفاصيل الخبر
وتم تصميم البرنامج التدريبي، للعاملين بمنظومة المخلفات فى محافظة الشرقية، رفع القدرات والتوعية للعاملين بمنظومة المخلفات بأسس ومتطلبات الإدارة المتكاملة للمخلفات، من تشريع وتقييم، وإدارة البدائل المختلفة لجمع ونقل وتدوير وتخلص آمن من المخلفات، وعرض قانون تنظيم إدارة المخلفات (رقم 202 لسنة 2020)، وشرح الضوابط المؤسسية والفنية والمالية، وآليات الرقابة، والحوافز والعقوبات المنصوص عليها.
جدير بالذكر أن هذا التدريب نفذته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ويأتي ضمن الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي، الخاص بجهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، ومنظومة إدارة المخلفات التى تعمل على ضمان توفير المناخ الداعم لتنفيد المنظومة الجديدة على عدة محاور ومنها التدريب وبناء القدرات الوطنية.
تأهيل الكوادر والعاملين بمنظومة إدارة المخلفات بمحافظة الشرقية
تأهيل الكوادر والعاملين بمنظومة إدارة المخلفات بمحافظة الشرقية
تأهيل الكوادر والعاملين بمنظومة إدارة المخلفات بمحافظة الشرقية