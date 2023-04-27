شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء الأسنان: تسليم بطاقات العضوية لدفعة 2021 الخميس والجمعة المقبلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، عن تسليم بطاقات العضوية لدفعة 2021، خلال يومى الخميس والجمعة الموافق 4-5 مايو 2023، بقاعة اتحاد المهن الطبية – بالازبكية، على أن يكون حلف القسم وتسليم بطاقات العضوية للأطباء المتقدمين بأوراقهم لمقر النقابة العامة فقط وتم استلام تراخيص مزاولة المهنة حتى تاريخ 28 فبراير 2023.

وأوضحت النقابة، أنه على الأطباء المتقدمين بأوراقهم إلى النقابات الفرعية مراجعة نقاباتهم لإستلام بطاقات العضوية، مشيرة إلى أنه سوف يبدأ تسليم بطاقات العضوية من الساعة 10 صباحاً و حتى الساعة الثانية ظهراً على أن يحضر الطبيب بشخصه ومعه (البطاقة الشخصية + كعب إستمارة التقديم + ترخيص مزاولة المهنة).

ولفتت إلى أنه سيتم الإعلان عن أيام أخرى لتسليم باقى بطاقات العضوية على صفحة النقابة للمتقدمين بالنقابة العامة.