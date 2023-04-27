شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار النمسا: زيارتى لمصر تستهدف التركيز على الجانب الاقتصادى وتوقيع مذكرات تفاهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد "كارل نيهامر" مستشار النمسا، أن محادثاته اليوم الخميس، مع الرئيس عبد الفتاح السيسى كانت مكثفة وثرية، مشيراً إلى أن العلاقات بين مصر والنمسا وثيقة وهناك تعاون فى كافة المجالات.

وأوضح مستشار النمسا، فى مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس السيسى بقصر الاتحادية، أن زيارته لمصر تستهدف التركيز على الجانب الاقتصادى وتوقيع المزيد من مذكرات التفاهم مع الشركات النمساوية، خاصة فيما يتعلق بالبنية الأساسية للنقل والري والزراعة.