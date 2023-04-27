شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: ناقشت مع مستشار النمسا الهجرة غير الشرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه تلقى دعوة رسمية من مستشار النمسا "كارل نيهامر" لزيارة النمسا، مؤكدًا على تلبيتها فى أسرع وقت وفرصة ممكنة بالتنسيق مع القنوات الدبلوماسية بين البلدين.

وأشار الرئيس السيسى إلى وجود تفاهم مشترك مع المستشار النمساوى في ملف الهجرة غير الشرعية، والاتفاق على ضرورة ايجاد حلول مناسبة وآليات مؤسسية للتعامل مع الهجرة غير الشرعية، لافتًا إلى أن مصر تستضيف على أرضها 9 ملايين ضيف يتم التعامل معهم كمواطنين مصريين.