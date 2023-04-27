الرئيس السيسى يتلقى دعوة رسمية لزيارة النمسا

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه تلقى دعوة رسمية من مستشار النمسا "كارل نيهامر" لزيارة النمسا، مؤكدًا على تلبيتها فى أسرع وقت وفرصة ممكنة بالتنسيق مع القنوات الدبلوماسية بين البلدين.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أكد ان العلاقات المصرية النمساوية علاقات قوية ومستقرة وتعود لأكثر من 150 عاما.

وأشار الرئيس السيسى فى مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار النمساوي "كارل نيهامر" بقصر الاتحادية اليوم، الى ان العلاقات بين البلدين قائمة علي الاحترام المتبادل والسعي المخلص لمد جسور الصداقة بين البلدين

وقال الرئيس إنه بحث مع مستشار النمسا عددًا من الملفات وعلي رأسها استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على أمن الطاقة والغذاء

وأوضح الرئيس السيسى أنه أكد على أن مصر ستواصل الدعوة واتصالاتها لتغليب لغة الحوار وإنهاء الصراع، كما تم بحث تطورات الملف الليبي والقضية الفلسطينية وسد النهضة وتطورات الأوضاع في السودان والهجرة غير الشرعية.