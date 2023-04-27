شكرا لقرائتكم خبر عن سفير لبنان يشكر السلطات المصرية لتسهيلها إجلاء رعايا لبنانيين من السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب سفير لبنان لدى مصر ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية السفير على الحلبى، عن بالغ الشكر والامتنان والتقدير للسلطات المصرية، لدعمها وتسهيلها لعملية دخول خمسة مواطنين لبنانيين إلى الأراضى المصرية عبر الحدود مع دولة السودان، تمهيدا لعودتهم إلى لبنان.

وأشارت سفارة لبنان لدى جمهورية مصر العربية - في بيان اليوم الخميس، إلى أن عملية إجلاء اللبنانيين الخمسة الذين توجهوا إلى الحدود السودانية - المصرية، وهم سيدة مع أطفالها الثلاثة ،ورجل، انتهت بنجاح فجر اليوم، وجميعهم بخير.

وأعربت السفارة عن شكرها العميق لكل من وزير الخارجية سامح شكري، والإدارة القنصلية وخلية الأزمة في وزارة الخارجية، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وقطاع الأمن الوطني، وسفير مصر في لبنان ياسر العلوي، على الجهود الكبيرة التي بذلوها في سبيل تسهيل عملية دخول اللبنانيين الخمسة إلى الأراضي المصرية، تمهيدا لعودتهم بسلام إلى لبنان، وعلى العناية الخاصة التي أولوها لهذه القضية الإنسانية.

وأشار البيان إلى أن عملية الإجلاء تمت بتوجيه وتسهيل ومتابعة على مدار الساعة من رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ووزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبدالله بو حبيب.