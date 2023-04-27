شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على إنشاء مؤسسة جامعية باسم "جامعات المعرفة الدولية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 2019 بإنشاء مؤسسة جامعية باسم "جامعات المعرفة الدولية"، وذلك فيما يتعلق بطلب مؤسسة جامعات المعرفة الدولية المستضيفة لفرع جامعة كوفنتري داخل مصر، الموافقة على إضافة 8 برامج دراسية جديدة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام مصر إلى الصيغة المُعدلة لاتفاق التعاون الإقليمي للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين "AFRA"، والتي نصت على أن تكون عضوية الدول مستمرة بلا تجديد، بدلاً من العمل على مدها كل خمس سنوات.

ويهدف اتفاق "الأفرا" بين الحكومات الأفريقية لتحقيق التعاون الأفريقي الإقليمي والتكامل للبحث والتنمية والتدريب على مستوى القارة لتطوير وتطبيق التكنولوجيا النووية من أجل السلام، وقد انضمت مصر لهذا الإتفاق منذ إنشائه عام 1990، ويبلغ عدد الدول الأفريقية المشتركة به حالياً 45 دولة أفريقية.

ومن خلال الاتفاق، تقدم الوكالة الدولية للطاقة الذرية المساعدات للدول الأفريقية الأعضاء والتي تأخذ شكل الإمداد بالأجهزة ومستلزمات التشغيل، والتدريب، وإيفاد الخبراء، وذلك في مشروعات مشتركة بمجالات عدة، منها: الزراعة، ومقاومة الآفات، والمياه والإنتاج الحيواني، والعلاج بالإشعاع والطب النووي، والوقاية الإشعاعية، ومعالجة النفايات، والمركبات الصيدلانية.