شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على زيادة الموارد المالية للمهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

يأتي ذلك في إطار اهتمام رئيس الجمهورية بشمول الفنانين بكافة فئاتهم، ببرامج الحماية التأمينية والاجتماعية، لتوفير سبل المعيشة الكريمة لهم ولأسرهم، بما يساعد فى تعزيز وحماية القوة الناعمة لمصر على الصعيد الفني والإبداعي والثقافي.

واستهدف التعديل زيادة الموارد المالية الحالية لتلك النقابات لتحقيق أهدافها في ضوء المتغيرات الاقتصادية، ولتكون قادرة على تأمين مستقبل أعضائها ضد أخطار المرض والعجز والشيخوخة.