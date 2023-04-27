شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل مواعيد عدة قطارات بالسكة الحديد مع تطبيق التوقيت الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عدلت هيئة السكة الحديد، مواعيد عدد من القطارات على خطوط الهيئة بالوجهين القبلي والبحري وذلك بمناسبة العمل بنظام التوقيت الصيفي ابتداء من يوم الجمعة الموافق 28 أبريل 2023 حتى يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023.

وأكدت هيئة السكة الحديد، العمل بالتوقيت الصيفي وذلك من خلال القطارات التي تبدأ مسيرها من محطة قيامها الساعة 23:00 حتى الساعة 23:59 تقوم متأخرة ساعة والتي جاءت على النحو التالي:-

- قيام قطار 2008 من محطة القاهرة الساعة 23:59 يقوم الساعة 23:00 حسب التوقيت الصيفي.

- قيام قطار 1008 من محطة القاهرة الساعة 00:15 بدلًا من الساعة 23:15 حسب التوقيت الصيفي.

- قيام قطار 890 من محطة القاهرة الساعة 00:30 بدلًا من الساعة 23:30 حسب التوقيت الصيفي.

- قيام قطار 1010 الساعة 01:05 بدلًا من الساعة 00:05 حسب التوقيت الصيفي.

- قيام قطار 2030 الساعة 00:00 بدلًا من الساعة 23:00 حسب التوقيت الصيفي.

- قيام قطار 3007 الساعة 00:00 بدلًا من الساعة 23:00 حسب التوقيت الصيفي.

- قيام قطار 35 الساعة 00:00 بدلًا من الساعة 23:00 حسب التوقيت الصيفي.

- قيام قطار 833 الساعة 01:10 بدلًا من الساعة 00:10 حسب التوقيت الصيفي.