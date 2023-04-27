شكرا لقرائتكم خبر عن ‎تعرف على الوصايا الـ10 من مركز المناخ للمزارعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الموسم الزراعى الحالى مختلف نوعا ما عن المواسم السابقة من حيث شكل المناخ بصفة عامة، فرغم برودة الليل فمازال النهار دافئا إلى حار في بعض الأحيان والفرق بين حرارة النهار والليل كبيرة مع وجود موجات دافئة يليها عودة للبرودة مرة أخرى ثم أيام حارة مفاجئة.

‎وسيؤدى ذلك إلى اختلافات كبيرة في طبيعة النمو في كثير من التراكيب المحصولية لذلك يجب التعامل مع هذه التراكيب بشكل مختلف ومبتكر.

‎وانتهازاً لاستقرار الجو خلال ما تبقى من برمهات أعد الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى 10 وصايا للمزارعين نرصدها فى التقرير التالى:

‎1- القمح في الغالب وصل لمرحلة النضج لمعظم المناطق ولا يحتاج اى معاملات وينصح بعدم تأخير الحصاد "على اعتبار أن الموسم هذا العام مبكر بحوالي 10 أيام" أما الزراعات المتأخرة فيراعي أن يكون موعد الريات الأخيرة بعيد عن فترات حدوث نشاط للرياح.

‎2- البطاطس الصيفي المبكرة في نهاية عمرها أو فى طريقها للتقليع أما الزراعة المتأخرة فهي في حاجة ماسة لحمايتها من الندوة المتأخرة وتكثيف إضافة مركبات البوتاسيوم .

‎3- الزيتون في اهم مراحل التزهير والتحضير للعقد مع توقع زيادة الازهار المذكرة و ما زال موجات النمو الخضري لم يتوقف منذ دورة نمو الخريف فبرجاء عدم زيادة التسميد الازوتي باى حال من الأحوال و التعامل بمركبات الكالسيوم /بورون أو البورون / الموليبدنيوم مع اقتصار مصدر الازوت على نترات الكالسيوم او سلفات النشادر .

‎4- المانجو الآن في أكثر فترات الموسم حساسية لأي تغير في المناخ ويجب المتابعة الدقيقة للاشجار من حيث ظهور أى أعراض للبياض الدقيقي على الشماريخ او لفحة الازهار .. مع اعتبار ان استقرار سريان العصارة هو الشغل الشاغل لانه سيأمن امداد الأشجار بمركبات تكوين هرمونات الاخصاب والعقد يعني حامض الفولفيك ونترات الماغنسيوم اساسيان في برنامج التسميد هذه الفترة .

‎5- العنب سيحدث عدم انتظام للتحجيم في الأصناف المبكرة – ويجب مراعاة ذلك بعدم زيادة الرش بمنظمات النمو مع مراعاة الاهتمام بمركبات البوتاسيوم فوسفيت بالتبادل مع الكالسيوم فوسفيت ..

‎6- إجراء الرشات الوقائية للطماطم والكنتالوب والبطيخ ضد الندوة المبكرة وتبقعات الأوراق والانثراكنوز ولفحة الساق الصمغية

‎7- الظهور المتأخر لبعض الأمراض الهامة مثل الندوة المتأخرة في البطاطس واللطعة الأرجوانية في البصل والعفن الرمادي في الفراولة والبياض دقيقي على المانجو وعلى شيح البابونج "الفيوم وبني سويف".

‎8- الزراعات تحت الانفاق البلاستيكية "الطماطم – الباذنجان – الكنتالوب – البطيخ " والتى تم كشف البلاستيك عنها سيبدأ النمو الخضري في الزيادة على حساب التزهير والعقد والتحجيم وزيادة معدلات التنفيل و يكون الري لمدد قصيرة يعني من 30 – 45 دقيقة "بالتنقيط" وعدم زيادة المياه تحت اى بند حتي لا يحدث اعفان جذور. ويقتصر التسميد على "عالي فسفور بالتبادل مع نترات الكالسيوم".

‎9- لزراعات_البعلية يعني اللى بتتروى مرة أو اتنين طول الموسم زي الكمون واليانسون والكراوية والكسبرة والحمص، و معظمها في مرحلة ما بعد العقد وهي تحتاج إلى اضافة مركبات البوتاسيوم لزيادة المادة الجافة بالحبوب.

‎10- استعجال الأجيال الأولى من الحشرات مثل التوتا ابسلوتا على الطماطم والبطاطس – دودة براعم الزيتون – دودة عناقيد العنب - حشرة منّ الخوخ الأخضر على البطاطس الصيفية المتأخرة " وعلاقتها بفيرس التفاف الاوراق" والمن على الفاصوليا وغيرها بالإضافة إلى زيادة عدد اجيال التربس والعنكبوت الاحمر وخاصة على الفراولة والباذنجان والفلفل والتربس على البصل .