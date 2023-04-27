شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد المنطقة الثقافية ضمن مشروع تلال الفسطاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل أجهزة الدولة تنفيذ مشروع حدائق الفسطاط أحد المشروعات المكلف بها صندوق التنميو الحضرية - رئاسة مجلس الوزراء، وينشر الخليج 365 طريقة تقدم العمل بمشروع (المنطقة الثقافية) ضمن المشروع.

وتشمل المنطقة الثقافية الأعمال الخاصة بالبوابة الرسمية بطول 47 مترا بارتفاع 17 م، إلى جانب 4 مطاعم وكافتيريا ت بمسطح مبنى 216 م، و3 نوافير بمسطح 2123 م، و 3 غرف طلمبات، وأعمال البنية التحتية والزراعات لمسطح 26,864 م.

ويوجد للحديقة أكتر من 14 بوابة (بوابات رئيسية وفرعية)، حيث ان الحديقة تقام على مساحة 500 فدان معظمها مناطق خضراء، وتمت مراعاة أن تكون المساحات الخضراء كبيرة مقارنة بمساحة المباني.

وتنقسم منطقة التلال بمشروع حديقة تلال الفسطاط، إلى ثلاثة تلال متباينة الارتفاعات تخلق بينها الممر المائى (النهر)، وتتدرج فى مجموعة من المصاطب تبدأ من حافة النهر وتنتهى حتى قمة التلة، بحيث تجعل من قمة التلال مظلات مهمة على المشروع والمنطقة، وتضم "تلة الوادى والقصبة" مدرجات، ومناطق جلوس مطلة على الشلال، وكوبرى مشاه للربط، وكافيتريا، وشلال، وتضم "تلة الحفائر" مسرحا خارجيا، ومسارات مشاة، ومنطقة لعب أطفال، ومناطق خضراء، فيما تضم "تلة الحدائق التراثية" مدرجات، وفراغا خشبيا يطل على البحيرة، مستعرضاً المخططات التفصيلية لتلك التلال، وما تحوية من مسارات وحدائق متنوعة، ومناطق للمطاعم والاحتفالات والترفيه.

ويتم تنفيذ مشروع تلال الفسطاط على 500 فدان بتكلفة 6 مليارات جنيه، وسيتم الانتهاء من المشروع نهاية ديسمبر 2023، حسب ما أعلن صندوق التنمية الحضرية التابع لمجلس الوزراء.