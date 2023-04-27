شكرا لقرائتكم خبر عن سيناء على طريق التعمير.. إنشاء 8 تجمعات زراعية بمحافظة شمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستحوذ قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي على النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات الحكومية الموجهة لتنمية محافظة شمال سيناء بنسبة 28%، حسبما تشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ).

يشار إلى أن الحكومة خصصت لتنمية محافظة شمال سيناء حوالى 5 مليارات جنيه، تموّل الخزانة العامة منها نحو 80% منها بواقع 4 مليارات جنيه.

وفي هذا الصدد نستعرض أهم البرامج التنموية المستهدف تنفيذها في المحافظة خلال عام الخطة فى قطاع الزراعة والرى:

1- إنشاء عدد 8 تجمعات زراعية بمحافظة شمال سيناء، وإنشاء البنية الأساسية اللازمة لزراعة عداد 13 تجمعا تنمويا بشبة جزيرة سيناء.

2- حماية المشروعات القومية الكبرى ومناطق التنمية من أخطار زحف الرمال في مناطق الاستصلاح.

3- رفع كفاءة البنية القومية للري والصرف، واستكمال أعمال أغطية للجابيونات للترع وإعادة تأهيل محطات الصرف.

4- حفر وتجهيز آبار وإنشاء بحيرة تخزين بوادي الازارق وتعلية سدود علي وادي الجرافي وتوريد طلمبات بشمال سيناء.

5- توفير المياه اللازمة لري زمام مساحته نحو 14.5 ألف فدان.