شكرا لقرائتكم خبر عن عناوين 27 مقرا بالمحافظات لوحدة "لم الشمل" التابعة للأزهر لحل المشاكل الأسرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خمس سنوات مرت على إنشاء وحدة لم الشمل بالأزهر الشريف، وقد جاءت فكرة تأسيس وحدة لَمّ الشَّمْل، بعد أن رصد مركز الأزهر العالمي للفتوى عددًا كبيرًا من الأسئلة الواردة إليه تتعلق بالأحوال الشخصية والنزاعات الأسرية؛ استشعارًا منه لخطورة هذه النزاعات على استقرار المجتمع وأمنه وسلامته. وفور إعلان المركز عن تأسيس الوحدة أقبل عليها جمهور متابعيه، وحازت ثقتهم، وتلقت طلبات التدخل على رقم المركز 19906، وعبر رسائل فيس بوك الخاصة، وعبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

كما تم تخصيص مقرات للوحدة في جميع المحافظات المصرية بجانب المقر الرئيس بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية - مشيخة الأزهر الشريف؛ معتمدةً لحل النزاعات استقبال الأطراف المتنازعة في المقرات، أو ذهاب علماء الأزهر الشريف إليهم في محل إقامتهم؛ متكبدين عناء السفر ومشقته؛ رأبًا لصدع الأسرة المصرية، ومواجهةً لظاهرة كثرة الطلاق في المجتمع المصري.

مقرات لم الشمل بمحافظات الجمهورية:-

1- القاهرة الحي السادس – معهد الشبينى الإعدادى النموذجى– أمام البوابة الرئيسية للمدنية الجامعية بنين.

2- الجيزة منطقة الجيزة الأزهرية - ش مستشفى الصدر - العمرانية - الجيزة.

3- القليوبية منطقة القليوبية الأزهرية - بنها الجديدة - حي الفلات.

4- الشرقية منطقة الشرقية الأزهرية - ش المعهد الدينى – الحسينية الزقازيق.

5- المنوفية منطقة المنوفية الأزهرية - شبين الكوم - معهد شبين الكوم الدينى.

6- الدقهلية منطقة الدقهلية الأزهرية - ش الجيش – المنصورة.

7- الغربية منطقة الغربية الأزهرية – بريد سيجر - معهد أحمد عبد الوهاب.

8- البحيرة منطقة البحيرة الأزهرية - ش الجمهورية - دمنهور - بجوار كلية الآداب - معهد القراءات.

9- كفر الشيخ منطقة كفر الشيخ الأزهرية - بجوار مدرسة الزراعة.

10- الإسكندرية منطقة الإسكندرية الأزهرية بالمعهد الديني بجوار مدينة البعوث – العصافرة.

11- بورسعيد منطقة بورسعيد الأزهرية الزهور - ش النصر.

12- الإسماعيلية منطقة الإسماعيلية الأزهرية - ش شبين الكوم - بجوار مجمع المحاكم.

13- السويس منطقة السويس الأزهرية - الملاحة - أمام الاستاد الرياضى.

14- دمياط منطقة دمياط الأزهرية - الأعصر - كورنيش النيل.

15- مرسى مطروح منطقة مطروح الأزهرية - الريفية - ش المطار - أمام مجمع العميد احمد فوزى.

16- الوادي الجديد منطقة الوادي الجديد الأزهرية - الخارجة - امتداد ش جمال عبد الناصر.

17- الفيوم منطقة الفيوم الأزهرية - ش سعد زغلول بجوار المستشفى العام.

18- بني سويف منطقة بنى سويف الأزهرية - ش بن خلدون.

19- المنيا منطقة المنيا الأزهرية - ش بور سعيد أمام فندق لوتس.

20- أسيوط منطقة أسيوط الأزهرية - ش الجمهورية حي شرق.

21- سوهاج منطقة سوهاج الأزهرية - ش التحرير.

22- قنا منطقة قنا الأزهرية - ش الشنهورية بمعهد الشعبة الإسلامية بالمنطقة.

23- البحر الأحمر منطقة البحر الأحمر الأزهرية - الغردقة - الدهار - بجوار مرور البحر الأحمر.

24- الأقصر منطقة الأقصر الأزهرية - ش خالد بن الوليد- المقر: بمعهد البنين شارع البحر.

25- أسوان منطقة أسوان الأزهرية - ش النفق.

26- جنوب سيناء منطقة جنوب سيناء الأزهرية - مجمع الأزهر - حي السلام - طور سيناء.

27- شمال سيناء منطقة شمال سيناء الأزهرية - العريش أمام نُزل الشباب بجوار المحافظة القديمة.