شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل مشروعات حياة كريمة فى قطاع الرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبذل الدولة المصرية جهوداً ضخمة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى لخدمة المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية وخاصة بمراكز المبادرة الرئاسية "حياه كريمة"، وذلك فى إطار رؤية شاملة للتنمية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.‬

‎وتهدف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للتجمعات الريفية وتحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطنين وحفظ حق المواطن المصرى في العيش الكريم، من خلال التكامل وتوحيد الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة لتقديم حزمة متكاملة من الأنشطة الخدمية والتنموية للمواطنين خاصة الفئات المجتمعية الأكثر إحتياجاً لتحيا الحياة الأفضل التي تستحقها، بالإضافة لتوفير فرص العمل، والإرتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية.

وفى التقرير التالى نتعرف على تفاصيل مشروعات حياة كريمة فى قطاع الرى.

‎1- تم ويجرى تأهيل ترع بأطوال إجمالية 4466 حياة كريمة.

‎2- بلغت أطوال الترع التى تم تأهيلها حوالى 3035 كيلو متر.

‎3- جارى العمل في ترع بأطوال تصل إلى 1431 كيلو متر.

‎ 4- يجرى تنفيذ 4 عمليات للحماية من أخطار السيول بمحافظة الجيزة تشتمل على إنشاء بحيرات وحواجز وسدود إعاقة وأحواض تهدئة.

‎5- تم تدبير 134 قطعة من الأراضى من منافع الري بمساحة تجاوز 248 ألف متر مربع بمحافظات سوهاج، المنوفية، قنا، المنيا، دمياط، أسوان، الأقصر، أسيوط، البحيرة، الدقهلية، كفر الشيخ، بنى سويف، الإسماعيلية، الفيوم، الجيزة، القليوبية، لإقامة 149 مشروع خدمي في إطار المبادرة مثل “مراكز شباب - محطات رفع - محطات معالجة - مدارس - وحدات صحية - نقاط إسعاف - نقاط شرطة - مطافئ - مجمعات خدمية ومكاتب بريد - مواقف - جمعيات زراعية - مجمعات خدمية وزراعي.

‎6- توفير 52 قطعة لمحطات الرفع الخاصة بمشروعات الصرف الصحي و14 لمراكز الشباب و10 للمراكز الطبية و9 للأسواق الحضرية، و7 لمدارس، و5 لوحدات الإسعاف، و4 للوحدات البيطرية، و4 لملاعب.