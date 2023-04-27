شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. التموين: استلام 150 ألف طن قمح من المزارعين حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخبار 24 ساعة، سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

البحوث الفلكية: الهزة الأرضية بقوة 5.3 ريختر على بعد 551 كم شمال مطروح

لتعليم: إعلان عدد الأسئلة الخاصة بامتحان كل مادة بالثانوية العامة

التموين: استلام 150 ألف طن قمح محلى من المزارعين حتى الآن

مواعيد تشغيل قطارات خطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائى الخفيف LRT

وزير التعليم: أسئلة الثانوية العامة محددة وواضحة ولا تحتمل أكثر من إجابة

النقل: تسيير رحلات إضافية بالسكة الحديد لاستيعاب كثافة العائدين من السودان

وزيرة التضامن: 250 مليون جنيه لدعم أسر الشهداء والمصابين المدنيين بشمال سيناء

التموين تعلن موعد افتتاح المرحلة الخامسة لمشروع جمعيتى

الصحة: تقديم الخدمة الطبية لـ1412 مواطنا والتعامل مع 702 حادث خلال العيد