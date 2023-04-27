شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت عبد القوى: عدد حضور الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى قد يتجاوز الـ1000 مشارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طلعت عبد القوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى ستناقش كل الأحداث، وسيكون هناك فيلم تسجيلى للدور الذى قام به مجلس الأمناء الخاص بالحوار الوطنى خلال الفترة الماضية.

وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، خلال برنامج من مصر، المذاع على قناة سى بى سى، أن الجلسة الافتتاحية ستشهد عرض موضوعات المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية والموضوعات التي سيتناولها الحوار من خلال افتتاح رسمي، مشيرا إلى أن الموضوعات التي سيتم طرحها تهم كل أطياف المجتمع المصرى.

ولفت عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إلى أن عدد حضور الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى قد يتجاوز الـ1000 مشارك، وسيتم تمثيل كل الأطياف وسيكون هناك تمثيل جيد للمجتمع المصرى، متابعا :"نقطة البداية للحوار الوطنى ستكون قوية ، والجلسة الافتتاحية ستستغرق ساعتين ".