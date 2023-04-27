شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية البحرينى لـ"الخليج 365": مصر داعم قوى لقيم التسامح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أسامة بن أحمد وزير التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين ؛ فى تصريحات خاصة ل"الخليج 365"؛ إن مصر عرفت منذ القدم بأنها قلب العروبة ، ومعروفة بدعمها القوى للتسامح وقيم العيش المشترك وتقدم نموذجًا يحتذى فى العيش السلمى المشترك ؛ بما تضم من ديانات مختلفة يتعايشون فى ألفة ومحبة فهى بذلك تقدم نموذجًا للتعايش السلمى والتسامح.

وأشار فى تصريحاته لليوم السابع إلى عمق وخصوصية العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والبحرين التى تدعمها روابط تعاون فى كافة المجالات وتزداد متانة وقوة ، مشيرًا إلى أن هذا العام يوافق مرور 50 عاما على مسيرة العلاقات بين البلدين وهى مسيرة حافلة بالتعاون فى كافة المجالات ؛ فمصر العروبة ولها مكانتها فى العالم العربى والإسلامى.

وكان الوزير البحرينى قد أشار فى كلمته أمام حفل تدشين إعلان البحرين بالقاهرة ؛ إلى أن إعلان البحرين يحتل أهمية كبيرة خاصة فى ظل ما يشهده العالم اليوم من توترات وصراعات فنحتاج إلى دعوات التسامح ونبذ العنف والكراهية وهى المبادرة التى يرعاها الملك حمد وان اختيار مصر العروبة لإطلاق هذ الإعلان ما يشير إلى مكانتها .

يذكر أن إعلان البحرين تم إطلاقه اليوم برعاية مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي الذى يدعو لترسيخ قيم التسامح ونبذ الكراهية ؛ ويعد مركز الملك حمد مركزا رائدا على مستوى العالم يهدف إلى تعزيز الحرية الدينية والحوار بين الأديان والتعايش السلمي والتنوع الإنساني ومكافحة الإرهاب والتطرف والعنف والكراهية، كما أطلق العديد من البرامج والمبادرات والدورات الناجحة التي تترجم رؤية جلالة الملك المعظم، إضافة إلى فتح قنوات تعاون مع أعرق الجامعات العالمية، ومنها أكسفورد وكامبردج وسابينزا بهدف إعداد جيل من الشاب يؤمن بمبدأ التعايش والتسامح وقبول الآخر.