شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مدينتي: حملات أمنية مكثفة فى المدينة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بتوجيهات من السيد اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، يتم الآن تنفيذ حملة انضباطية مكبرة بمدينتي (ضباط مباحث - ضباط نظام - ضباط مرور - نجدة) برئاسة السيد العميد مأمور قسم التجمع الأول، وتحت اشراف السيد اللواء محمد عمر، رئيس قطاع القاهرة الجديدة .

وأعلنت الصفحة الرسمية لجهاز مدينتي على فيس بوك أن الحملة الأمنية تتواجد في عدد من الميادين والشوارع الرئيسية وأمام المراكز التجارية لإحكام السيطرة الأمنية بالمدينة، منها ميدان النادي وميدان أرابيسك وميدان الجامع .

وتأتي الحملة الامنية المكثفة في ظل تواجد وانتشار دائم للشرطة في أنحاء متفرقة بالمدينة، والذي ظهر بوضوح منذ بداية العام الجارى.