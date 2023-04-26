شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس أمناء الحوار الوطنى ينتهى من اجتماعه.. وبيان بعد قليل بشأن تفاصيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى منذ قليل، الاجتماع الذى عقده مجلس أمناء الحوار الوطنى، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، ليستكمل تجهيزات بدء الجلسة الافتتاحية للحوار المقرر عقدها 3 مايو القادم، وناقش الاجتماع وضع اللمسات الأخيرة للأسماء المشاركة فى الجلسات.

ومن المقرر أن يصدر مجلس أمناء الحوار الوطنى بيانا بعد قليل بتفاصيل الاجتماع واللمسات النهائية للجلسة الافتتاحية.

وكان ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني أكد من قبل أن هذا الانعقاد يأتي في ظل الأزمة الكبيرة التي يعانيها السودان الشقيق، وانشغال الرأي العام المصري بها، وتركيز الدولة المصرية على حلها سلميا ومعالجة آثارها العديدة، ومن بينها إجلاء المصريين الموجودين في السودان، وتيسير كل السبل لاستقبال المغادرين منه من كل الجنسيات، وخصوصا من الأشقاء السودانيين الذين ترحب بهم مصر دائما.

وأضاف المنسق العام للحوار أن استمرار الإعداد لبدء الحوار كما هو مقترح، في ظل هذه الظروف، يؤكد على ضرورته لبحث كل ما يهم الشعب المصري وأولويات عمله الوطني، وإصرار كل الأطراف المشاركة فيه على نجاحه تحقيقا لآمال وتطلعات شعبنا العظيم.