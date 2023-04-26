شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: إعلان عدد الأسئلة الخاصة بامتحان كل مادة بالثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن أن اجتماع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم مع أعضاء لجنة مراجعة الامتحانات المسحوبة من بنك الأسئلة قبل الطباعة وخبراء المركز القومى للامتحانات يأتي في إطار سلسلة اجتماعات مكثفة يعقدها الدكتور رضا حجازي مع كافة الأطراف ذات الصلة بمنظومة امتحانات الثانوية العامة لضمان دقة كافة الاجراءات المتعلقة بسير منظومة الامتحانات المقررة يوم ١٢ يونيو المقبل.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الدكتور رضا حجازي يحرص على مراجعة كافة الاجراءات المتعلقة بامتحانات صفوف النقل والشهادة الاعدادية والثانوية العامة لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.
وحول توجيهات الوزير بتقليل عدد الأسئلة الموضوعية (الاختيار من متعدد) في الورقة الامتحانية للثانوية العامة، أشار المتحدث الرسمي إلى أن الدكتور رضا حجازي سيعلن رسميا عن مواصفات عدد الأسئلة الخاصة بامتحان كل مادة عقب الانتهاء منها من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.