شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس توصى بتعزيز المشاركة المجتمعية للأقباط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقدم الأنبا بيمن كلمة حول دور لجنة العلاقات العام بالمجمع المقدس تحت رعاية قداسة البابا تواضروس ، وشرح أهم اهداف وإستراتيجية اللجنة وما قامت به من خلال لجانها الفرعية سوى المشاركة الوطنية او لجنة ادارة الازمات او اللجنة المجتمعية ، وما قامت به فى قضايا اعادة اعمار الكنائس وأزمة اقباط العريش وملف الشهداء وغيرها من الملفات المختلفةن وتشجيع الشباب على المشاركة فى المجتمع المدنى والبرامج الرئاسية والاحزاب والنوادى.

واستند نيافته أن أى عضو اللجنة يعتمد على مناهج الخدمة فى ثلاثة أمور " الابداع والإمتاع والإشباع " وهو أن يبدع فى علاقته وعمله حتى يمتع ويفيد الاخرين ليصل لدرجة الاشباع وتحقيق الاهداف فى خدمته .

وعرض كامل ميشيل منسق اللجنة اليات عمل اللجنة وكيفية الربط بين كل الايبارشيات وبحث الية التواصل وأهمية تعزيز مشاركة الاقباط فى كافة المجالات والتواصل مع الاجهزة المختلفة

وخلال المؤتمر تم تقديم عدة لقاءات بحضور متخصصين حيث تم عرض رؤية عن تكافل وكرامة وقدمها ايمن يعقوب المستشار بالمكتب الفنى لتأمينات كرامة وتكافل ، وايضا عرض محاضرة عن حياة كريمة ومؤسسات المجتمع المدنى والتحالف الوطنى وكيفية التنسيق معهم وقدمتها يوستينا ثروت عضو مؤسسة حياة كريمة ، ثم عرضت الدكتورة نبيل مكرم وزيرة الهجرة السابقة ومديرة مؤسسة " فاهم " رؤية حول كيفية تجاوز الازمات وتأهيل ودعم الفئات التى تعانى نفسيا وأنها نجحت فى توقيع بروتوكول تعاون مع وزير التربية التعليم بموجبه ولاول مرة تدريس مادة الصحة النفسية بالمدارس ، كما تحدثت عن تجربتها كوزيرة وما تبذله الدولة رغم التحديات من اجل تحقيق اهداف التنمية بما يحقق اهداف الجمهورية الجديدة.

وقدم القمص داود لمعى محاضرة روحية والعمل الخدمى وكيفية المساهمة فى بناء شخصية تنموية هدفها العمل والإنتاج وفرق بين مفاهيم الاحسان ومفاهيم التنمية ، وتطرق نيافة الانبا ارميا الى عدد من القضايا المجتمعية واهمية مواجهة الشائعات ، وأهمية التفاعل داخل مؤسسات المجتمع المختلفة وتم فتح حوار مع المشاركين فى عدد من القضايا المختلفة ومع الاحبار الاسقافة وبحضور عدد من النواب منهم النائب ايهاب منصور والنائب سامى سوس والنائب السابق ثروت بخيت.

واختتم المؤتمر بتقديم عدد من التوصيات الذى أسفر عنها المؤتمر والذى يتم اعدادها لرفعها لقداسة البابا تواضروس ، وأعضاء المجمع المقدس .

كما نظمت لجنة العلاقات العامة التابعة للمجمع المقدس بالكنيسة القبطية الارثوذكسية ، زيارة لأعضائها للعاصمة الادارية الجديدة ، لتعريف اعضائها بالمشروعات الجديدة وحجم التطوير خلال السنوات الماضية .

وشارك فى المؤتمر الذى اقيم بيبت سان مارك بالخطاطبة فى ضيافة القمص داود لمعى كاهن كنيسة مصر الجديدة ، ممثلين عن جميع الايبارشيات التابعة للكنيسة بجميع المحافظات حيث مثلت كل ايبارشية بخمسة أعضاء منهم كاهنين وثلاثة خدام بينهم سيدة ، كما شارك لفيف من اساقفة الكنيسة من اعضاء اللجنة ومنهم نيافة الانبا أرميا الاسقف العام ، ونيافة الانبا أكلميندس اسقف عام قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر،و المنسق المساعد للجنة ، ونيافة الانبا بسينتى اسقف ابنوب والفتح ، وقام بالاشراف على تنسيق المؤتمر المهندس كامل ميشيل منسق لجنة العلاقات العامة وعضو مجلس الشيوخ.