شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يكلف مساعديه بمباشرة العمل يوما فى الأسبوع بالعاصمة الإدارية حتى الانتقال 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الأربعاء اجتماعا بجميع مساعديه للوقوف على الموقف التنفيذي لنقل قطاعات وإدارات الوزارة إلى مقرها الجديد بالحى الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك فى إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى للوزراء بسرعة متابعة الانتقال للعاصمة الإدارية، حيث وجه وزير العدل خلال الاجتماع جميع مساعديه إلى الاعداد والتجهيز للانتقال بشكل كامل إلى مقر الوزارة بالعاصمة فى في موعد غايته 30 يونيو القادم.

وكلف المستشار عمر مروان وزير العدل، كل مساعد من مساعديه بالتواجد بشخصه ومباشرة عمله يوما فى الأسبوع بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية ويرافقه الطاقم الإداري.

وأوضح وزير العدل بأن يقوم كل مساعد بكتابة أي ملاحظاته على العمل بالمقر الجديد وعلاجها وإزالة اى معوقات قد تواجه سير العمل على أن تعرض تقارير دورية على الوزير للاطلاع عليها قبل الانتقال الرسمي الكامل لمقر الوزارة المحدد له فى 30 يونيو القادم، كما شدد على ضرورة تلافي اي معوقات قد تطرأ فى العمل.

الجدير بالذكر أن وزارة العدل قامت بتدريب دفعات من الموظفين للانتقال الى مقر الوزارة في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، وتعمل الآن على الانتقال الكامل بحلول 30 يونيو القادم.