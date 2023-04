شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تقديم الخدمة الطبية لـ1412 مواطنا والتعامل مع 702 حادث خلال العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تقرير الغرفة المركزية للأزمات عن فترة العطلات الرسمية من 20 إلى 25 إبريل الجارى، والذى أفاد بتقديم الخدمة الطبية والإسعافية لـ 1412 مواطن، والتعامل مع 702 حادث مختلف.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إنه وفقًا لخطة التأمين الطبى للعطلات الرسمية، فقد تم توفير 1341 خدمة رعاية مركزة، و437 حضانة من خلال المشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ، مشيرًا إلى أن مركز الخدمات الطارئة 137، قام بتوفير 31 خدمة رعاية مركزة، و26 حضانة، و6 رعاية أطفال، و155 خدمة دم، علاوة على توجيه 10 بلاغات للفحص والتقييم والمتابعة.

واستكمل المتحدث الرسمي، أن الوزير، كان قد وجه بتكثيف المرور الدوري على المنشآت الطبية بمختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى التنسيق المستمر بين الغرفة المركزية والغرف الفرعية بالمحافظات، لسد العجز وسرعة تقديم الدعم الفني، فضلًا عن التنسيق باستمرار مع هيئة الإسعاف المصرية، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والمستشفيات الخاصة، مؤكدا حرص وزير الصحة، على متابعة أداء الغرفة على مدار الساعة، للتقييم ومتابعة الموقف الصحي خلال العطلات الرسمية.

ومن جانبه، أضاف الدكتور شريف وديع مستشار الوزير للرعاية العاجلة والحرجة، أن الخط الساخن 16474 استقبل 175 استفسار ، بالإضافة إلى تسجيل 78 حالة تحتاج إلى خدمات طبية مختلفة، و28 قسطرة قلبية، و18 حالة تركيب دعامة.