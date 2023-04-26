وزير التعليم: أسئلة الثانوية العامة محددة وواضحة ولا تحتمل أكثر من إجابة

القاهرة - سامية سيد - - مراعاة عدد الخطوات فى الحل.. وبدائل الإجابة قصيرة- تقليل عدد الأسئلة الموضوعية (الاختيار من متعدد) لمنح الفرصة الكافية للطلاب لمراجعة الإجابة- وضوح صياغة الأسئلة وسلامة أسلوبها وخلوها من الأخطاء والتدرج من السهل إلى الصعب- تدريب المعلمين على التصحيح الإلكترونى وتدريب رؤساء لجان السير على كيفية مراجعة بيانات الطالب على ورقة الإجابة- لجنة مكونة من 10 خبراء لمراجعة نموذج الإجابة قبل البدء فى التصحيح الإلكترونى للامتحان

عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع السادة أعضاء لجنة مراجعة الامتحانات المسحوبة من بنك الأسئلة قبل الطباعة وخبراء المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي؛ لاستعراض كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، وأهم التعليمات حول مواصفات الورقة الامتحانية.

جاء ذلك بحضور الدكتور رمضان محمد مساعد الوزير للتقويم ونظم الامتحانات، وخالد عبد الحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، ورئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمى وتعليم الكبار.

وفى مستهل الاجتماع، رحب الدكتور رضا حجازى بالحضور مشيدًا بجهودهم فى تطوير التعليم ومؤكدًا على أن التقويم هو مدخل أساسى لإصلاح التعليم، وتحقيق الأهداف التربوية، مشيرًا أن الهدف الذى تسعى الوزارة إليه التركيز على الفهم والتحليل والإبداع، ومساعدة الطلاب على تطوير معارفهم ومهاراتهم للارتقاء بنواتج التعلم.

وشدد الوزير على عدد من الضوابط فى إعداد مواصفات الورقة الامتحانية، مؤكدا أهمية الابتعاد عن أى توجهات فى وضع الأسئلة، ومراعاة المستويات المعرفية المختلفة والمستويات العقلية ونواتج التعلم الحقيقية، لوضع الأسئلة لتكون مقسمة (30 % للفهم و40 % للتطبيق و30 % لحل المشكلات والإبداع).

كما وجه الدكتور رضا حجازى بأن تكون الأسئلة محددة وواضحة ولا تحتمل أكثر من إجابة فى أسئلة الاختيار من متعدد، بالإضافة إلى مراعاة عدد الخطوات فى الحل، وأن تكون بدائل الإجابة قصيرة.

وأكد أيضا على ضرورة أن تقيس الأسئلة المستويات المعرفية، مع مراعاة وضوح صياغة الأسئلة وسلامة أسلوبها وخلوها من الأخطاء، والتدرج من السهل إلى الصعب.

وفى هذا الإطار، أكد الوزير على الالتزام بأن لا تزيد نسبة الأسئلة المقالية فى الورقة الامتحانية عن ١٥%؜ من إجمالى عدد الأسئلة، موجها أيضا بتقليل عدد الأسئلة الموضوعية (الاختيار من متعدد) لمنح الفرصة الكافية للطلاب لمراجعة الإجابة.

وأشار الوزير، إلى أنه يجب أيضا مراعاة تدرج مستوى الأسئلة فى جميع النماذج مع وضع الدرجة بجوار كل سؤال، وذلك نظرًا لوجود أسئلة بدرجة وأسئلة بدرجتين.

ووجه الدكتور رضا حجازى بأن يكون موضوع التعبير فى امتحان مادة اللغة العربية افتتاحية أو مقدمة لأحد الموضوعات.

واختتم الدكتور رضا حجازى الاجتماع بالتنويه عن أن مراجعة نموذج الاجابة ستتم من خلال لجنة مختلفة عن لجنة وضع الأسئلة، موجهًا بتدريب المعلمين على التصحيح الإلكترونى، بالإضافة إلى تدريب السادة رؤساء لجان السير على كيفية مراجعة بيانات الطالب على ورقة الإجابة، كما أشار إلى تشكيل لجنة مكونة من 10 خبراء لمراجعة نموذج الإجابة قبل البدء فى التصحيح الإلكترونى لامتحان كل مادة للتأكد من التزامه بالمعايير الموضوعة.