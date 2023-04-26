شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس أمناء الحوار الوطنى ينتهى من التصور النهائى للجلسة الافتتاحية والمتحدثين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكاتب الصحفى جمال الكشكى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن مجلس الأمناء انتهى خلال اجتماعه المنعقد الآن بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب من وضع اللمسات الأخيرة للأسماء المشاركة فى الجلسات.

وأضاف جمال الكشكى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه تم الانتهاء من وضع التصور النهائي للجلسة الافتتاحية والمتحدثين، مؤكدا أن الجلسة الافتتاحية ستشهد حشدا كبيرا وأن كل القوى السياسية مدعوة للجلسة الافتتاحية.

وأشار الكاتب الصحفى جمال الكشكى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إلى ترتيب الموضوعات وفقا لأولويات العمل الوطنى، مؤكدا أنه يتم عقد 12 جلسة للجان فى كل أسبوع.