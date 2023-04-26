شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الخارجية تعلن إجلاء 2679 مصريا من السودان حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأنه في ظل ما تشهده جهود إجلاء المواطنين المصريين في السودان من وتيرة متزايدة بمرور الوقت، تم إجلاء 1140 مواطناً مصرياً اليوم الأربعاء، حيث تم إجلاء 443 مواطناً مصرياً من السودان عبر الإجلاء البري و697 مواطناً عن طريق الإجلاء الجوي من خلال تنفيذ 7 رحلات عبر المجهود الجوي في اطار الجسر الجوي القائم لنقل الرعايا المصريين بالسودان.

هذا، وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية استمرار القنصليات المصرية في السودان في جهودها لإجلاء المواطنين المصريين، موضحاً وصول عدد من تم إجلاؤهم من المصريين في السودان إلى 2679 مواطناً حتى الآن.

وكان السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، صرح بأنه على ضوء تزايد التهديدات والمخاطر الأمنية في العاصمة السودانية الخرطوم، نتيجة استمرار الاشتباكات المسلحة، تم اليوم الأربعاء نقل أعضاء البعثة الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب الفنية التابعة للسفارة المصرية من الخرطوم، في إطار إعادة تمركزها فى موقع آخر بالسودان، حتى تتمكن من ممارسة أعمالها ومتابعة عمليات تنفيذ الخطة الوطنية لإجلاء المصريين بالسودان وفقاً لما تقتضيه الظروف.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن أجهزة الدولة المعنية مستمرة في تقييم الوضع الأمني في السودان على مدار الساعة، وتنفيذ الخطة الموضوعة لعمليات إجلاء المواطنين، بما يضمن إعادتهم إلى أرض الوطن بشكل آمن، مع مراعاة الأولوية القصوى لسلامة المواطنين والعودة الآمنة إلى أرض الوطن.

وتابع المتحدث: تستمر بعثتانا القنصلية في بورسودان ووادي حلفا في المساعدة في عمليات إجلاء المصريين بالسودان.