شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثالثة.. السير مجدى يعقوب يزور المتحف المصرى الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - للمرة الثالثة زار جراح القلب العالمى الدكتور مجدى يعقوب المتحف المصرى الكبير، وتم تعريفه بالبهو العظيم والتصميم المعمارى والهندسى للمتحف الكبير، وتم الاطلاع على قاعات المتحف المختلفة والتراث التاريخى.

وصاحب السير مجدى يعقوب فى الزيارة كلا من اللواء عاطف مفتاح، المُشرف على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، والدكتور عيسى زيدان مدير عام الشئون التنفيذية لترميم ونقل الآثار بالمتحف، للتعرف والاضطلاع على ما تم إنجازه.