النقل: تسيير رحلات إضافية بالسكة الحديد لاستيعاب كثافة العائدين من السودان

1- تشغيل قطار 1943 مخصوص ثالثة مكيفة أسوان / القاهرة يقوم من أسوان اليوم الأربعاء الموافق 26 / 4 / 2023 الساعة 20:00 مساء ويصل القاهرة الساعة 8:15 صباح الخميس .

2- تشغيل قطار 1941 مخصوص أسبانى أسوان / القاهرة يقوم من أسوان اليوم الأربعاء الموافق 26 / 4 / 2023 الساعة 22:30 مساء ويصل القاهرة الساعة 11:15 صباح الخميس.

3- تشغيل قطار 1939 مخصوص VIP أسوان / القاهرة يقوم من أسوان يوم الخميس الموافق 27 / 4 / 2023 الساعة 19:25 ويصل القاهرة الساعة 7:40 صباح الجمعة

4- تشغيل قطار 1940 مخصوص أسباني القاهرة / أسوان يقوم من القاهرة يوم الأربعاء الموافق ٢٦/٤/ 2023 الساعة 21:50 مساء ويصل أسوان يوم الخميس الموافق 27 / 4 / 2023 الساعة 10:05 صباحاً

5- تشغيل قطار 1938 مخصوص ثالثة مكيفة القاهرة / أسوان يقوم من القاهرة يوم الأربعاء الموافق ٢٦/ ٤ / 2023 الساعة 22:40 مساء ويصل أسوان يوم الخميس الموافق 27/4/2023 الساعة 12:00 مساء

وذلك بالإضافة إلى الاستعداد بعدد 2 قطار روسي ثالثة احتياطي بأسوان لقيامهم بنقل الركاب في أي وقت إذا تتطلب الأمر ذلك .



