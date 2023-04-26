شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس أمناء الحوار الوطنى: الجلسة الافتتاحية تشهد حضور جميع أطياف المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طلعت عبد القوى عضو مجلس الحوار الوطنى، إن اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى اليوم شهد مناقشة التجهيز للجلسة الافتتاحية المقرر عقدها الأربعاء القادم، و ما بعد الجلسة الافتتاحية.

وأضاف طلعت عبدالقوى فى تصريحات له، أنه سيتم عقد اجتماعات للجان الحوار الوطنى بالتوازى بداية من الأحد الموافق 7 مايو بعقد 4 لجان، متابعا:" سنبدأ بالمحور السياسى، الثلاثاء 9 مايو سيتم العمل على المحور الاقتصادى بعقد 4 جلسات ثم يتبعها المحور المجتمعى".

وتابع: "نعمل الآن على تحديد الموضوعات التى ستطرح على الجلسات، ونناقش بعض الأسماء سواء من الأحزاب السياسية أو القوى السياسية أو المجتمع المدني، نحن فى حالة انعقاد دائم ومستمر حتى بدأ الجلسة الافتتاحية 3 مايو، متوقع عقد جلسة قادمة السبت القادم للانتهاء من التجهيزات النهائية للحوار".

وذكر الدكتور طلعت عبد القوى عضو مجلس الحوار الوطنى، أنهم لم يستقروا حتى الان على مكان الجلسة الافتتاحية، مؤكدا أن الجلسة الافتتاحية ستشهد حضور كل أطياف المجتمع المصرى والقوى السياسية.