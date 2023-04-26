شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: تخصيص 4 قطارات "أسوان - القاهرة" متنوعة للقادمين من السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عن تشكيل خلية أزمة بغرفة عمليات مفتوحة على مدار 24 ساعة لتقديم مختلف أوجه الدعم والمساندة لجهود الدولة المصرية في احتواء تداعيات الأحداث الجارية بدولة السودان الشقيق.

لافتاً إلى أنه تم التنسيق مع المهندس محمد عامر رئيس الهيئة العامة لسكك حديد مصر بتخصيص 4 قطارات متنوعة أسوان / القاهرة تشمل قطارات ألـ vip، والأسبانى والروسى من خلال توفير أماكن للحجز على درجات الحجز المختلفة للقادمين من السودان سواء من المصريين أو الأخوة السودانين أو الجنسيات الأخرى.

جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان بالمهندس محمد الطويلة رئيس الإدارة المركزية للتسويق والمبيعات بهيئة السكك الحديدية والوفد المرافق له حيث أعطى المحافظ توجيهاته بتوفير سيارات سرفيس لنقل الركاب القادمين من السودان بداية من موقف كركر الدولى وحتى المحطة الرئيسية للسكك الحديدية بمدينة أسوان من أجل تسهيل تحركهم ومنع إستغلال شركات النقل البرى لهم.

مؤكداً على أنه تم التنسيق أيضاً مع رؤساء مصلحتى الجوازات ،والجمارك لتكثيف أعداد الموظفين المختصين بمعبر آرقين البرى الدولى للتيسير على الوافدين عبر الحدود المصرية السودانية وإنهاء إجراءات الدخول في أسرع وقت ممكن.