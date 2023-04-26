شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: 250 مليون جنيه لدعم أسر الشهداء والمصابين المدنيين بشمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن ، إن الوزارة تعمل على ملفى الحماية والتنمية معًا على مستوى محافظة شمال سيناء وخلال المرحلة الصعبة والحرب على الإرهاب التى تعد جزء من الحماية عملت الوزارة على تقديم كل سبل الدعم لأهالى سيناء ، مشيرة إلى أن بالتنسيق مع صندوق رعاية وتكريم أشر الشهداء تم تقديم 200 مليون جنيه لأكثر من 700 شهيد.

وأضافت الدكتورة نيفين القباج خلال كلمه لها باحتفالية سيناء أولا والمنعقدة الآن يجامعة سيناء بالعريش بمشاركة فرق جامعات محافظات منطقة سيناء والدلتا وبحضور عدد من الوزراء والمحافظين، إنه من خلال ادارة مستحدثة بالوزارة ام حصر الشهداء المدنيين وتقديم الدعم لهم حيث تم توفير الدعم لأسر 995 شهيدا مدنيا بالإضافة إلى المصابين حيث تم إنفاق ما يزيد عن 250 مليون جنيها إجمالى الدعم، فضلا عن توفير رعاية اجتماعية للأسر وتوفير فرص عمل واسكان اجتماعي وتوفير كل ما تحتاجه اسر الشهداء.

وأشارت وزيرة التضامن إلى أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وبرامج الحماية الاجتماعية التى اطلقها لحماية الأسر المتأثرة بالحرب على الإرهاب فى سيناء وظروف سيناء مثل الصيادين او السائقي، تدعم الوزارة من خلال برنامج تكافل وكرامة 87 مليون حنيه سنويا ما بين 37 ألف أسرةً من شمال سيناء والشيخ رويد ورفح كما يتم تقديم المساعدات واعادة تسكينها

سواء دعم نقدى أو عينى من خلال حفر الآبار وإعادة ترميم المنازل او اذا كان توفير حزم غذائية وتوفير الدعم فى كافة المناحى وتكافؤ الفرص.

كما استعرضت الدكتورة نيفين القباج ، خلال كلمتها الخدمات التى تقدمها الوزارة من خلال الجامعات موجهة الشكر إلى محمود راتب نائب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، على استضافة المهرجان بالاضافة إلى أنشطة صندوق مكافحة الادمان ومعارض ديارنا.

ونظمت جامعة سيناء المهرجان الرياضي الأول فى إطار الاحتفال بالذكرى ال41 لعيد تحرير سيناء تحت شعار "سيناء أولاء" بمشاركة 8 جامعات هي جامعة سيناء بفرعيها العريش والقنطرة وجامعة الدلتا وجامعة الإسماعيلية الأهلية وجامعة قناة السويس وجامعة بور سعيد وجامعة الزقازيق وجامعة العريش، إلى جانب مشاركة فريق ممثل من جنود الجيش الثانى الميدانى، ويأتى تنظيم المهرجان الرياضى بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.