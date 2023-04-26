شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 40 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص "لأثنين منهم معلومات جنائية" ، مقيمين بمركز شرطة دشنا بمحافظة قنا لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة.

وتبين أن المتهمين حاولوا غسل الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة من خلال تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات، وكذا إيداعهم بعض من الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم فى بعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (40 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.