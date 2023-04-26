شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يبحث التوسع فى إنتاج التقاوى واستخدام الأساليب الحديثة فى الحصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع مديري مديريات الزراعة والطب البيطري بالمحافظات، لمتابعة العديد من الملفات المهمة والتي على رأسها متابعة حصاد القمح ومنع التعديات على الاراضي الزراعية وتفعيل الزراعة التعاقدية في الذرة وفول والصويا والقوافل البيطرية والتحسين الوراثي بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وبعض قيادات الوزارة.

ووجه وزير الزراعة الشكر للمزارعين على دورهم الوطني في دعم بلدهم في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكدا على مديري المديريات بضرورة متابعة حصاد القمح وتوعية المزارعين بتوريد المحصول خاصة بعد زيادة سعره إلى 1500 جنيه للإردب دعما من القيادة السياسية للمزارعين.

كما وجه القصير أيضا بضرورة توعية المزارعين بالأساليب الحديثة في الزراعة والحصاد واستخدام التقاوى المعتمدة الجيدة مما يسهم في زيادة الإنتاجية من وحدة الأرض مع تقليل الفاقد والمحافظة على جودة المحاصيل.

وخلال الاجتماع أكد وزير الزراعة على ضرورة توعية المزارعين بالانضمام إلى منظومة الزراعة التعاقدية والتي أصبحت حقيقة وواقع وحلما كبيرا كانت تسعى الدولة لتحقيقه، مشيرا إلى أنه تم تفعيل الزراعة التعاقدية في المحاصيل الاستراتيجية مثل الذرة والفول الصويا وعباد الشمس بالإضافة إلى القمح والقطن حيث تضمن الدولة اسعار مجزية للفلاحيين.

كما وجه أيضا بتسهيل صرف الأسمدة للمزارعين مشيرا إلى تطبيق المنظومة الجديدة التي تقضي على التلاعب أو تهريب الأسمدة.

وشدد وزير الزراعة خلال الاجتماع على ضرورة المتابعة المستمرة لملف التعديات على الأراضي الزراعية، وتكثيف المرور الميدانى لمنع التعديات، وإزالة اي حالة تعدي في المهد قبل تفاقمها، واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المخالفين

وشملت تكليفات وزير الزراعة لمديري مديريات الزراعة ضرورة توعية المزارعين بآثار التغيرات المناخية على الزراعة وكيفية مواجهتها من خلال أساليب الزراعة الحديثة واختيار التقاوى الجيدة وتكثيف جهود الإرشاد الزراعي وقيام الجمعيات الزراعية بدورها في هذا الشأن بتوصيل الإرشادات والتوصيات الفنية للمزارعين.

وأكد "القصير" على ضرورة تكثيف حملات التوعية بمنظومة التحول للري الحديث، وتعريف المزارعين بالفوائد التي تعود عليهم فضلا عن العمل على تيسير الاجراءات على المزارعين، للتحول للري الحديث، وإزالة أي عقبات أمام تنفيذ المشروع.

‏وزير الزراعة وجه مديري مديريات الزراعة بالمحافظات بمتابعة مشروعات حياة كريمة وكافة اصول الوزارة كلٍ في نطاق محافظته لضمان استغلالها على الوجه الأمثل وكذلك العمل على حل مشكلات المزارعين أول بأول.

ووجه ‏وزير الزراعة مديري مديريات الطب البيطري في المحافظات بمتابعة مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعمل على المكافحة المستمرة للأمراض وتكثيف حملات التحصين والقوافل البيطرية بالتعاون مع هيئة الخدمات البيطرية ومعاهد الصحة الحيوانية المعنية وكذلك ضرورة المتابعة المستمرة لمشروع تحسين السلالات والتلقيح الاصطناعي والتأمين على الماشية بالاضافة الى متابعة منظومة الإعلاف وتكثيف حملات التفتيش والرقابة على منافذ بيع الاسماك والدواجن لضمان سلامة وجودة الغذاء للمواطنين.