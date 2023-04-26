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تعقيم الأغذية أبرزها.. تعرف على أهم استخدامات النظائر المشعة بالإنتاج الزراعى

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القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من الفوائد الاقتصادية التى تجنى من  الاستخدامات المختلفة للنظائر المشعة الموجودة بمفاعل إنشاص البحثى النووى التابعة لهيئة الطاقة الذرية، و لعل أهمها الاعتماد عليها فى الزراعة و الأغذية، وفيما يلى الاستخدامات المختلفة للنظائر المشعة بمفاعل انشاص النووى فى المحصول الزراعى:

 

 

1- زيادة إنتاجية الأرض.

 

2-استنباط أنواع جديدة من المحاصيل الغذائية ذات نسبة عالية من البروتين.

 

3-تحديد أماكن مصادر المياه واستخداماتها بكفاءة عالية.

 

4- أنتاج محاصيل ذات مقاومة عالية للأمراض وللتقلبات الجوية.

 

5-تحديد كيفية امتصاص النباتات للأسمدة والكيماويات المخصبة.

 

6-تعقيم البذور.

 

7-  تستخدم  في الزراعة والأغذية بغرض زيادة الدخل الزراعي ، وفي عمليات حفظ المحاصيل الزراعية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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