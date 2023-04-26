شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم الأغذية أبرزها.. تعرف على أهم استخدامات النظائر المشعة بالإنتاج الزراعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من الفوائد الاقتصادية التى تجنى من الاستخدامات المختلفة للنظائر المشعة الموجودة بمفاعل إنشاص البحثى النووى التابعة لهيئة الطاقة الذرية، و لعل أهمها الاعتماد عليها فى الزراعة و الأغذية، وفيما يلى الاستخدامات المختلفة للنظائر المشعة بمفاعل انشاص النووى فى المحصول الزراعى:

1- زيادة إنتاجية الأرض.

2-استنباط أنواع جديدة من المحاصيل الغذائية ذات نسبة عالية من البروتين.

3-تحديد أماكن مصادر المياه واستخداماتها بكفاءة عالية.

4- أنتاج محاصيل ذات مقاومة عالية للأمراض وللتقلبات الجوية.

5-تحديد كيفية امتصاص النباتات للأسمدة والكيماويات المخصبة.

6-تعقيم البذور.

7- تستخدم في الزراعة والأغذية بغرض زيادة الدخل الزراعي ، وفي عمليات حفظ المحاصيل الزراعية.