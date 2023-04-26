شكرا لقرائتكم خبر عن الإعدام شنقا لقاتل الطفلة "جنى" فى كرداسة وإلقاء جثتها بالصرف الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاقبت الدائرة الـ12 بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار أحمد السرجاني، قاتل الطفلة جنى بمنطقة كرداسة وإخفاء جثتها داخل غرفة للصرف الصحي بإجماع الآراء بالإعدام، والحبس سنة لشقيقه والسجن المشدد عشر سنوات للمتهم الثالث وخمس سنوات للمتهم الرابع.

صدر الحكم برئاسة أحمد حمدي السرجاني رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين طارق خميس محمد وأحمد محمد البطران، هاني صبري أحمد، وحضور محمد حسام رشاد طلبة ممثل النيابة العامة، وأمانه سر خالد شعبان.

وأحالت النيابة العامة القضية المقيدة برقم 1299 سنة 2021 مركز كرداسة، والمتهم فيها كل من "م.ف" 20 سنة طالب (محبوس)، و"م.ع" 16 سنة (محبوس)، و"محمود.ع" 28 سنة عامل، و"ع.ف" 23 سنة، عامل (محبوس)، إلى محكمة الجنايات.

واتهمت النيابة المتهمين الأول والثاني، بقتل الطفلة "جنى.ع" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث أعدا رباطا، وحددا مسكن في عقار يقطن به المتهم الأول لارتكاب الواقعة، وما أن شاهدوا الطفلة أثناء عودتها لمنزلها حتى استدرجاها إلى داخل المسكن، بعدها لف المتهم الأول الرباط من خلفها حول العنق واعتصر بيديه الرباط، حتى لفظت الطفلة أنفاسها الأخيرة وفارقت الحياة.

والمتهمان الثالث والرابع علما بوقوع الجريمة الأولى، وأعانا المتهمين الأول والثاني على الفرار من وجه القضاء، بارتكاب الجريمة موضوع الاتهام التالي وعدم الإبلاغ عن الأخيرين، ودون تقديم المعلومات التي تتعلق بالجريمة الأولى إلى الجهات الأمنية.

والمتهمون جميعا، أخفوا جثة المجني عليها دون إخبار الجهات القضائية، وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة موتها وأسبابها، والمتهمان الأول والثاني حازا أداة رباط دون مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية واستخدامها فى الاعتداء على المجني عليها.