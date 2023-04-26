شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يؤكد ضرورة توقف الأعمال القتالية فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على ضرورة توقف الأعمال العسكرية فى السودان، لأنها تهدد حياة المدنيين الأبرياء وتهدم مبانى الدولة والممتلكات الخاصة.

جاء ذلك خلال محادثات هاتفية مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى حسين ابراهيم طه، مؤكدا على حسابه بموقع تويتر، أن هناك تلاق كبير فى الرؤى بينهما.

وأعرب أبو الغيط عن أمله في تجنيب السودان وأهله ويلات المواجهة الحالية.