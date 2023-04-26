شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تبحث مصير قبول الطلاب المصريين العائدين من السودان.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالى، أن الوزارة تواصل بحث مصير الطلاب المصريين العائدين من السودان والدارسين بمرحلة التعليم الجامعى بجامعات السودان وذلك بالتنسيق مع وزارة الهجرة ووزارة الخارجية ومختلف الجهات المعنية بالدولة للوقوف على القرار السليم ورفع التوصية إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنهم.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن اللجنة تواصل تقدير الموقف بشكل كامل خاصةً وأن اللوائح الدراسية بالكليات الجامعية مختلفة من كلية لأخرى وجامعة لاخرى مقارنة بنظائرهم فى الجامعات السودانية حتى يتم الاستقرار على آلية متكاملة تحقق مصالح الطلاب وبما لا يخل بمسار العملية التعليمية.

وأشار المصدر إلى أن إجمالى عدد الطلاب المصريين المسجلين على منصة الاشراف العلمى للدراسة فى الخارج والتابع لوزارة التعليم العالى يقدر بحوالى ثلاثة الآلاف طالب فقط مع الاخذ فى الاعتبار ان هناك مجموعات أخرى من الطلاب والطالبات غير مسجلين على المنصة ويتم حصرهم فى الوقت الحالى أيضًا، سواء بالنسبة للكليات المقيدين بها أو الأعداد الخاصة بهم.

ومن الجدير بالذكر، أنه استكمالا للاجراءات المتبعة للتيسير عليهم، وافق الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على السماح لمن يرغب من طلاب الثانوية العامة المصريين العائدين من دولة السودان الشقيق تأجيل أداء امتحانات نهاية العام الدراسي 2022 / 2023 للدور الثاني خلال شهر أغسطس المقبل، مع الحصول على الدرجات الفعلية للامتحانات.

وأكد الدكتور رضا حجازي أن هذا الاجراء المكمل يهدف لمنح الفرصة الكافية لأبنائنا من طلاب الثانوية العامة المصريين العائدين من السودان، لترتيب أوضاعهم ودراسة المناهج الدراسية بشكل كافٍ قبل أداء امتحانات نهاية العام.

وتهيب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأبنائنا من طلاب الثانوية العامة المصريين العائدين من السودان الراغبين في تأجيل أداء امتحانات نهاية العام للدور الثاني التقدم بطلب للإدارة العامة للتعليم الثانوي بديوان عام الوزارة.

ووقع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، قرارا بتأجيل امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية بمدارس البعثة التعليمية المصرية بالسودان لحين استقرار الأوضاع الأمنية بالأراضي السودانية.

كما وجه الدكتور رضا حجازي الإدارة العامة للامتحانات بالوزارة باستقبال أبنائنا من طلاب الصف الثالث الثانوي المصريين العائدين من دولة السودان لأرض الوطن الراغبين في أداء امتحانات الثانوية العامة داخل جمهورية مصر العربية، وذلك لتسهيل كافة الاجراءات الخاصة بتسكينهم في مدارسهم السابقة وفقا لمحل سكنهم وتأدية امتحانات نهاية العام الدراسي 2022 / 2023.

وأكد الوزير أيضا أن الوزارة تتابع باستمرار تطورات أوضاع الطلاب المصريين المتواجدين حاليا في الأراضي السودانية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج.