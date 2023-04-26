شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العدل تقرر إنشاء مكتب توثيق نادى محافظة الفيوم الرياضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، قرار المستشار عمر مروان وزير العدل بإنشاء فرع توثيق نادي محافظة الفيوم، يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق في الفيوم ويكون مقره نادي محافظة الفيوم الرياضى.

وتواصل وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، التوسع في افتتاح مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقارى، وتشغيل بعضها فترات مسائية تلبية لاحتياجات المواطنين المتعاملين مع هذا القطاع.

وارتفع عدد مكاتب التوثيق التي تم افتتاحها مؤخرا بعد تطويرها وإدخال نظام الميكنة في عملها نحو 523 مكتب توثيق مميكن، منها 11 مكتب توثيق مميز في جميع أنحاء الجمهورية.

فيما ارتفع إجمالي عدد فروع التوثيق التي تعمل خلال الفترة المسائية إلى 98 فرع توثيق، والتى تعمل من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة التاسعة مساءً.

وكانت وزارة العدل دفعت بسيارات التوثيق المتنقلة والتى تقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة لتيسير على المواطنين وحل أزمة تكدس المكاتب.

كما تعمل هذه السيارات من أجل التيسير على المواطنين خاصة كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة كما تعمل على سرعة إنجاز معاملات التوثيق.

وخصصت وزارة العدل خط ساخن رقم 15999 لطلب سيارة الشهر العقارى المتنقلة إلى المنزل أو المكتب لإنهاء توثيق محرر كما يمكن إحضارها عبر الخط رقم 01555559875.

وتصل تكلفة انتقال السيارة إلى المنزل 1000 جنيه أو العمل بمبلغ 1500 جنيه.

يأتي تطوير مكاتب التوثيق والتوسع فى فتحها حتى يتمكن المواطنين من الحصول على خدمات التوثيق بسرعة ويسر في الموعد والمكان المناسب الذى يتم تحديده مسبقا من خلال الحجز عن طريق منصة "مصر الرقمية"، أو تطبيق "أرغب في عمل توكيل".