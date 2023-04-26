شكرا لقرائتكم خبر عن البانكو أفضل محصول بين العروات.. غذاء للعصافير وسعر الطن 45 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يحتار المزارع في وقت قصير ما بين العروات "نهاية العروة الصيفي المبكر أو الصيفية العادية وقبل العروة النيلية أو الشتوية البدرية"، حيث يكون الوقت المتاح 65 أو 70 يوم وهؤلاء لا يكفوا لزراعة محصول يستمر 3 شهور أو 4 شهور.‬

يوضح الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن البانكو من المحاصيل التى يمكن زراعتها فى وقت الفراغ وزرعة بين العروات، ف نبات البلكم أو البانكو كما يسموه المزارعين وهو حبوب العصافير والطيور يعتبر زرعة سريعة ما بين العروات.

ويضيف فهيم أن البانكو يستمر فى الأرض من 70 إلي 75 يوم في الأرض ما بين العروة الصيفي والنيلي " يعني لا هينافس المحاصيل الاستراتيجية مثل الذرة أو الصويا أو الزيتية "و يتكلف الفدان حوالي 5000 جنيه "غير الايجار" وانتاجيته حوالي 950 ك إلي 1 طن للفدان و سعر الطن يتراوح ما بين 30 - 45 ألف جنيه والتبن 3500 جنيه.

ويوضح فهيم أن سعر التقاوي 40 جنيهًا والفدان يحتاج 15 ك والزراعة بدار في أحواض مثل القمح في آخر شهر يونيو وشهر يوليو والزراعة البدري في أول مايو وتحقق أعلى انتاجية ولا يحتاج إلا 50 كسماد ازوت ولمرة واحدة ويحتاج 5 ريات ويحصد مثل القمح ويتم دراسه بمصافي ضيقة عن القمح والفدان سهل أن يحقق طن ويتحمل الملوحة.

ويشير فهيم إلى أنه لابد حصاده أن يتم حرث الأرض حرثه عميقة متعامدة ويضاف لها أسمدة تنشيطية "سلفات نشادر" قبل الزرعة التى تليها.

يذكر أن زراعة البلكم محصول ينتج حبوب تستخدم كغذاء للعصافير وهى زراعة حديثة نوعا ما ولا يوجد خبرات في زراعة هذا المحصول بين أوساط الفلاحين، علي الرغم من سهولة زراعته وربحيته المضمونة.

الجدير بالذكر أن زراعة نبات البلكم انتشرت بين أوساط المزارعين في محافظات الجيزة وبني سويف والفيوم، وهو نبات يشبه القمح في طريقة الزراعة والحصاد ، ولكنه يحتاج لوقت أقل بكثير من القمح ويعتمد على نبات البلكم في تغذية العصافير، ويزرع بين المواسم خاصة في شهر يونيو ويستمر 70 يوما فقط.