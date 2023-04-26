شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: زيادة القدرة الاستيعابية الخاصة بمستشفيات جامعة الفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن المستشفيات الجامعية تقوم بدور مهم في تقديم الخدمات الصحية لملايين المواطنين المصريين، فضلاً عن دورها الأكاديمي والتدريبي والبحثي، مشيرًا إلى أن المستشفيات الجامعية تشهد إقبالًا كبيرًا عليها بشكل مستمر، نظرًا لتميز الخدمات الصحية التي تقدمها للمُترددين عليها.

وفي هذا الإطار، استعرض الدكتور ياسر حتاتة رئيس جامعة الفيوم أداء المستشفيات الجامعية بجامعة الفيوم خلال الفترة الماضية.

وأشار رئيس الجامعة إلى وجود زيادة كبيرة في أعداد المُستفيدين من الخدمات الصحية بمستشفيات الجامعة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه خلال عام 2022، بلغ عدد المُترددين على العيادات الخارجية بمستشفى الجراحات العامة والتخصصية الجامعى 100606، ووبلغ عدد العمليات 11340، وعدد حالات الدخول 15597، وفي مستشفى الباطنة بلغ عدد المُترددين على العيادات الخارجية 62427، وبلغ عدد العمليات 1930، وعدد حالات الدخول 10041، وفي مستشفى طب وجراحات الأطفال الجامعى؛ بلغ عدد المترددين على العيادات الخارجية 24622، ووبلغ عدد العمليات 95، وعدد حالات الدخول 6026.

وأوضح الدكتور حتاتة أنه تم زيادة القدرة الاستيعابية الخاصة بالمستشفيات ورفع كفاءة الأقسام الطبية وإدخال التخصصات الجراحية الدقيقة في المخ والأعصاب، جراحة القلب والصدر، وإنشاء رعاية خاصة بجراحة القلب والصدر بسعة 6 أسرة، فضلًا عن إدخال جراحة مناظير العظام والمفاصل، وجراحات الأطفال الدقيقة، فضلًا عن إنشاء وحدة جراحة الأورام بمستشفى الأورام بسعة 12 سريرًا، وزيادة عدد غرف العمليات من 5 غرف إلى 16 غرفة بواقع 12 غرفة عمليات كُبرى، و2 غرفة عمليات صُغرى، و3 غرف عمليات مستشفى "مصطفى حسن" لجراحات الأطفال، وعدد 1 غرفة عمليات لمناظير الجهاز الهضمي، كما تم زيادة عدد أسرة الرعايات الجراحية من 18 سريرًا إلى 58 سرير بواقع (40 سريرًا للرعاية الجراحية، و18 سريرًا لرعاية القلب)، بالإضافة إلى 48 سريرًا للرعاية المُركزة، و34 سريرًا بمستشفى "مصطفى حسن" لجراحات الأطفال.

ولفت رئيس الجامعة إلى افتتاح وحدة التعقيم المركزي التي تم تمويلها بالمشاركة مع هيئة التعاون الدولي اليابانية "الجايكا" بقيمة إجمالية بلغت 12 مليون جنيه خلال عام 2022، وتجهيز الرعاية الجراحية والعمليات الكُبرى والطوارئ بأحدث الأجهزة الطبية من شاشات وأجهزة تنفس صناعي وأجهزة تخدير ومناظير جراحية وميكروسكوبات بتكلفة 50 مليون جنية، وتجهيز مستشفى "مصطفى حسن" لجراحات الأطفال بجهاز أشعة مقطعية بقيمة 3.5 مليون جنيه، وتطوير القسطرة القلبية بقيمة 10.4 مليون جنيه، وافتتاح وحدة الأشعة التداخلية بتكلفة 3.5 مليون جنيه، وإضافة جهاز أشعة سينية لمواكبة زيادة أعداد الحالات بمستشفى الجراحة بتكلفة 1.5 مليون جينه، وتجهيز مستشفى الباطنة بجهاز رنين مغناطسى، وجهاز أشعة مقطعية بقيمة 18 مليون جنيه، ورفع كفاءة المعامل وبنك الدم، وإضافة جهاز سنتر فيوج، فضلًا عن إضافة أحدث الأجهزة الخاصة بالتحاليل الطبية (أجهزة غازات الدم - الكيمياء)، وتجهيز المستشفيات الجامعية بعدد 6 أجهزة سونار بقيمة 4.5 مليون جنيه.

وأوضح د. حمدي إبراهيم رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية وعميد كلية الطب بجامعة الفيوم، أن عمليات تطوير البنية التحتية الأساسية للمستشفى تضمنت زيادة قدرة المولدات، وإضافة خزان أكسجين بكل من مستشفى الجراحة ومستشفى الباطنة، ومستشفى "مصطفى حسن" لجراحات الأطفال بالتعاون مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ورفع كفاءة منظومة الأكسجين والهواء النشط بالعمليات الكبرى، والطوارئ، والرعاية الجراحية، ورعاية الباطنة، والأقسام الداخلية، وزيادة عدد المخارج، والوحدات الخاصة.

وأشار د. محمد صفاء الدين عرفة المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، إلى تطوير منظومة الإطفاء بمستشفى الجراحة بقيمة 9 ملايين جنيه، وتفعيل عمل دور قسم السلامة والصحة المهنية، وعمل دورات تدريبية؛ لتدريب العاملين في الدفاع المدني، وتجهيز المستشفيات الجامعية بأجهزة المراقبة والنداء الآلي وشبكة الإنترنت.

جدير بالذكر أن كلية الطب بجامعة الفيوم تمتلك العديد من المستشفيات وهي: مستشفى الجراحة بسعة 400 سرير، ومستشفى الباطنة بسعة 300 سرير، ومستشفى "مصطفى حسن" لطب وجراحة الأطفال بسعة 200 سرير، ومركز علاج الأورام (تحت الإنشاء)، وبلغت طاقة المباني العلاجية 34 سريرًا للطوارئ بمتوسط استقبال 150 مريضًا يوميًا، والرعاية المركزة بإجمالى عدد 152 سريرًا.

كما تقدم مستشفيات الجامعة خدمات الرعاية الجراحية في تخصصات (العظام، والتجميل، والجراحة العامة والتخصصية وجراحة الأورام، وعلاج الأنف والأذن، والعيون، والقلب، والصدر، وخدمات الرعاية، ومناظير الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي، والغسيل الكلوي، وحضانات الأطفال، والأمراض النفسية والعصبية).