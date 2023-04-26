شكرا لقرائتكم خبر عن 83% من القراء يطالبون بتكثيف حملات الدعاية لسياحة المحميات الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات الدعاية لسياحة اليوم الواحد في المحميات الطبيعية، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات الدعاية لسياحة اليوم الواحد في المحميات الطبيعية.

وأيد 83% من القراء مطالب تكثيف حملات الدعاية لسياحة اليوم الواحد في المحميات الطبيعية، بينما عارض 17% من القراء مطالب تكثيف حملات الدعاية لسياحة اليوم الواحد في المحميات الطبيعية.



